عثمان:نصحت الكرد بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى السياسي الكردي محمود عثمان، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، أن تصريحات الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، تكشف الغطاء عن النظرة الامريكية تجاه الكرد، فيما أشار إلى أنه طالما نصح بعدم التعويل على أميركا.

وقال عثمان في حديث صحفي، إن “تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليست بجديدة ولكنها كشفت الغطاء عن نظرة الأمريكان تجاه الكرد”.

وأضاف أن “الامريكان خذلوا الكرد منذ أيام جمهورية مهاباد وصولا الى مرحلة استفتاء اقليم كردستان وليس انتهاءً بخذلان الكرد في سوريا”.

وأردف أن “خذلان الشعوب الصغيرة والمظلومة والتضحية بها مقابل المصالح الاقتصادية هي سياسة أميركية دائمة لكنها كانت أكثر صراحة في عهد ترامب، الذي يفكر بعقلية الرابح والخاسر ماديا فقط ولا تهمه العلاقات ومظلومية الشعوب والإنسانية”.

ومضى بالقول: “كنت دائما أنصح الكرد في سوريا بعدم التعويل على أميركا، مثلما نصحت القيادات داخل إقليم كردستان بذلك لأنها بالنهاية ستخذل كل من يعول عليها”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، صرح أن بلاده لم تقاتل إلى جانب الكرد في العراق عقب إجراء استفتاء الاستقلال، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تميل إلى الانسحاب مسافة 30 كم جراء الهجوم التركي عليها.