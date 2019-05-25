عثمان يدعو حكومة كردستان بتوحيد موقفها مع بغداد حيال الصراع الأمريكي الإيراني

أربيل/شبكة أخبار العراق- دعا السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، السبت، سياسيي اقليم كردستان الى توحيد الموقف مع الحكومة العراقية الاتحادية حيال الصراع الامريكي الايراني.

وقال عثمان في حديث صحفي، إن “اقليم كردستان جزء من العراق وبالتالي يجب ان يتفاهم الاقليم ويجلس مع الحكومة الاتحادية ويتخذا موقفا موحدا ازاء الصراع او الحرب المحتملة بين امريكيا وإيران”.

وأضاف، أن “الموقف الانسب للكرد في حال اندلع نزاع هو الوقوف بطرف الحياد وعدم دعم جانب على حساب جانب اخر لان ذلك سيؤذي الاقليم الذي له علاقات ممتازة مع الطرفين”.

وأشار إلى أن، “من الافضل للعراق بكافة مكوناته ابعاد شبح الحرب عن ارضه ولكن في كل الاحوال إذا وقعت الحرب ستتأذى هذه المنطقة وستكون مركزاً للصراع بين الطرفين ولكن من الافضل قدر الامكان تجنيب الاقليم والعراق بصورة عامة ان يكون نقطة صراع او ساحة للحرب”.