عدالة برلمان الحلبوسي..نائب:4 ملايين دينار الفرق بين راتب النائب والموظف

عدالة برلمان الحلبوسي..نائب:4 ملايين دينار الفرق بين راتب النائب والموظف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد شاكر، اليوم الخميس، عن حجم الفرق بين الراتب الذي يتقاضاه عضو مجلس النواب بعد تصويت البرلمان على الغاء امتيازات المسؤولين، وراتب الموظف العادي في دوائر الدولة.وذكر شاكر في تصريح صحفي، ان “عضو مجلس النواب، كان يتقاضى راتباً قدره 8 ملايين دينار قبل تصويت البرلمان على الغاء امتيازات مسؤولي الدولة، واليوم اصبح راتب البرلماني نحو 5 ملايين دينار عراقي”.ولفت الى ان “الفرق بين راتب البرلماني والموظف العادي اصبح بحدود الـ4 ملايين دينار عراقي أو اكثر حسب درجة الموظف الوظيفية”.ورأى انه “لو تم إقرار قانون يمنح عضو مجلس النواب راتباً يعادل راتب الموظف العادي سأكون انا اول المصوتين عليه”. 

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