اختلف مع عنتر بن شداد في طريقة ضربه للضعفاء كي يرهب بضربهم الأقوياء والتي قال عنها:(أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطيرُ لها قلب الشجاع فأثنّي عليه فأقتله”.لان لكل زمان احكامه ورجاله، لذلك نعطي لعنتر العذر،لكن لا عذر لمن يديرون دولة ويرفعون شعارات محاربة الفساد. تذهب اجهزتهم الأمنية لتجلب موظفة اختلست أموال الدولة وهربت الى لبنان وجلبوها الى العراق مكبلة، بينما يتوسط مكتب رئيس الوزراء للإفراج وتسهيل سفر مسؤول تنفيذي كبير ونافذ، صدرت بحقه عدة احكام قضائية لم تنفذ، وحكم سنة سجن مع وقف التنفيذ (لكبر سنه)! قبل أيام منع من السفر وأوقف بالمطار وصدرت بحقه مذكرة قبض. الا ان من حموه من السجن ومنعوا تنفيذ الأحكام السابقة بحقه، هم أنفسهم من أصدروا أومر لأمن المطار للسماح له بالسفر.هؤلاء أنفسهم وفضائياتهم بثوا فلما عن جلب الموظفة المختلسة من لبنان. علما ان الأموال التي بذمة قيادي حزبهم الهارب تقدر بعشرات أضعاف ما سرقته تلك الموظفة.
استحوذ اقطاعي على مكانة الطحن من مالكها دون وجه حق، بعد حين عذب رجاله أحد الفلاحين الجائعين لسرقته كيس طحين.عذبوا سارق الطحين وتركوا سارق المطحنة.لماذا تطبق القوانين على الضعفاء ويترك الساسة السراق؟ان اختلف مع الفارس عنتر بن شداد، فإنني اتفق تماما مع باني مجد سنغافورة الرئيس لي كوان يو، الذي وضع أسسا صحيحة لبناء الدولة، ابتدأها بمحاربة الفساد على قاعدة متينة اساسها:(تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج يبدأ من الأعلى نزولاً للأسفل).
هذه القاعدة كانت وعدا انتخابيا لمهاتير محمد إعادته الى السلطة في ماليزيا وهو بعمر 92 عاما، وطبقها فور عودته للسلطة. اول امر اصدره منع بموجبه سفر رئيس الوزراء السابق وعائلته. بعد تحقيقات لم تأخذ وقتا طويلا ألقي القبض على رئيس الوزراء السابق الفاسد نجيب عبد الرزاق وزوجته بتهم الفساد والسرقة وغسيل الأموال والاستحواذ على أموال الدولة. تمكن مهاتير من إعادة بعض الأموال وستعود للدولة كل الأموال التي سرقوها والتي حصلوا عليها بشكل غير شرعي وتقدر قيمتها قرابة المليار دولار. على غير قاعدة تنظيف الدرج من الأعلى نزولا الى الأسفل. فان اي حكومة عراقية ومهما عملت، فإنها ستفشل ويحتقرها الشعب كما احتقر من سبقها من حكومات. نحن على وشكل تشكيل حكومة جديدة يأمل العراقيون ان تكون مختلفة عن سابقاتها.
ما المطلوب من العراقيين فعله بهذه المرحلة؟
وجدت في وصية الكاتب اللبناني الدكتور حبيب فياضً الى اللبنانيين خير وصية، وما أقرب التشابه بين الشعبين اللبناني والعراقي، كلاهما يعاني من فساد اغلب ساستهم. سأسمح لنفسي فقط بتبديل كلمة لبنان بكلمة العراق وتبديل كلمة اللبنانيين بكلمة العراقيين:(عزيزي-العراقي-في هذه المرحلة الحرجة من حياة-العراق-عليك أن تحدد من أنت. إما أن تكون فاسدا (يعني شيطان)، أو ساكتا عن الفساد (يعني شيطان أخرس)، أو مكافحا ضد الفساد (يعني مقاوم ومناضل)