عراقجي:نرفض الحرب المباشرة مع بلدي إيران ونشكر حكومتنا في العراق لدعمها محور المقاومة الإسلامية

عراقجي:نرفض الحرب المباشرة مع بلدي إيران ونشكر حكومتنا في العراق لدعمها محور المقاومة الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح وزير الشؤون الخارجية الايراني ضابط الحرس الثوري عباس عراقجي، اليوم الأحد، بأن بلاده ستبذل مع الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل عدم استهداف إيران وإيقاف الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني .وقال الوزير في تصريح للصحفيين فور وصوله الى بغداد، لا نريد الحرب ولا نريد الاستفزازات، لكننا على استعداد تام لمواجهتها من قبل ابطال محور المقاومة الإسلامية “.وأضاف أنه “سنبذل كل مساعينا بالتشاور مع حكومتنا في العراق لإبعاد الحرب عن إيران”.وتابع عراقجي بالقول: نقدر عاليا مواقف الحكومة العراقية، والمرجعية الدينية،في رفضهم الحرب في غزة و لبنان .

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