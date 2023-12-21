عربي يفوز بأصوات الكرد في خانقين

عربي يفوز بأصوات الكرد في خانقين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مؤسسة النور الجامعة احمد جسام أكد في حديث صحفي، الحميس، إن “انتخابات 18 كانون الأول افرزت الكثير من الاحداث المفاجئة لكن أبرزها كان ان الفائز بمقعد الكرد الوحيد في الانتخابات من حصة أوس المهداوي عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد نيله اعلى الأصوات في قائمته”.واضاف جسام، إن “صعود المهداوي كممثل وحيد للكرد في مجلس ديالى وهو عربي كسر قيود مفهوم الحزب القومي وأعطى طابع اخر في اختيار المرشحين بعيدا عن تأثير البعد القومي”.ولفت جسام الى أنها “تجربة فريدة من نوعها لكنها نجحت بدليل تصدره اعلى الأصوات ضمن قائمة كل مرشحيها من الكرد”.وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين على 23 ألفاً و715 صوتاً، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني في ديالى على 6804 أصوات، باستثناء نتائج التصويت الخاص التي لم تعلن حتى الآن.وفاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في خانقين، أوس إبراهيم مهدي المهداوي، وهو من القومية العربية، وشغل سابقاً منصب مدير بلدية خانقين، بمقعد الكرد في مجلس محافظة ديالى بعدما حصل على 3442 صوتاً.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *