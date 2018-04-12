عرب كركوك:سنلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عودة البيشمركة إلى المحافظة
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كركوك/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق، والقيادي العربي عمر الجبوري، الخميس، عن نية أبناء وقادة مكونه اللجوء الى محكمة “الجنايات الدولية” في حال عودة قوات البيشمركة الى كركوك، واصفاً في الوقت ذاته المناشدات لعودتها بمحاولة لرفع معنويات قادة وزعماء الاحزاب الكردية الذين خسروا مواقعهم نتيجة “تصرفاتهم الخاطئة”.وقال الجبوري في حديث صحفي له اليوم، إن “كلامنا اليوم موجه للجميع، وكل الاطراف العربية تؤكد لا يمكن العودة الى ما قبل16-10-2017″، مشيراً الى ان “ما تحقق من خلال عمليات فرض القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها يعتبر انجاز وطني كبير لجميع العراقيين، كونه اول انجاز حافظ على وحدة العراق بعد القضاء على داعش”.واضاف الجبوري، أن “المكون العربي يعتبر المناشدات لعودة البيشمركة بانها لتحقيق مكاسب سياسية ومحاولة لرفع معنويات بعض القادة وزعماء الاحزاب الكردية الذين خسروا بعض المواقع نتيجة تصرفاتهم الخاطئة خصوصاً في كركوك، التي تمثلت باضطهاد المكون العربي وتهميشه”، مبيناً ان “الذاكرة العربية مملوءة بالمواقف السلبية والقاسية”.ولفت الجبوري الى ان “هناك اكثر من (118) قرية عربية مهدمة بالكامل بمحيط مدينة كركوك بسبب سلوك قوات البيشمركة، وبالتالي المواطن العربي لا يقبل عودة مثل هذه القوات لكي تمارس ذات السلوك”، داعياً المواطنين الكرد الى “بعدم قبول عودة قوات البيشمركة التي تطاولت على انسانية المكون العربي وسلبت حقوقه”.وكشف الجبوري عن نية ابناء وقادة المكون العربي اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً ان “المكون العربي سيوصل انتهاكات وممارسات البيشمركة الى المجتمع الدولي في حال الاصرار الى عودتهم لكركوك”.وشدد على ضرورة “وجود تأييد اقليمي وعربي لدعم ابناء كركوك والحفاظ على كرامتهم وانسانيتهم”.وختم القيادي العربي بالقول ان “المكون العربي لديه ثقة عالية بالحكومة الاتحادية وانها لا ترتكب مثل هذه الاخطاء، وعليها ان لا تخضع للابتزاز أياً كان نوعه، سواء اقليمي ودولي او سياسي داخل البلد”.