عرب كركوك:عبارة “المناطق المتنازع عليها”مرفوضة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
نائب:الإنفاق المالي الكبير في الحملات الانتخابية مؤشراً خطيراً على فساد قادم
الأمن النيابية تحذر من استغلال المؤسسة العسكرية في التصويت الخاص
مصدر سياسي:خلافات حصص المناصب وراء تأخر تشكيل حكومة الإقليم
الهجرة الدولية تدعو بغداد وأربيل إلى أحترام كرامة الإنسان العراقي
-
- عربية ودولية
بوتين:تزويد أمريكا أوكرانيا بصواريخ توماهوك يهدد بتدمير العلاقات بين البلدين
حماس تعلن استعدادها لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
إسبانيا منزعجة من إسرائيل بعد اعتراضها أسطول الصمود
حماس تدرس خطة ترامب للسلام في غزة وموافقتها تعلن بعد أربعة أيام
فانس:الحكومة في طريقها للإغلاق بعد فشل الاجتماع مع الديمقراطيين
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
نائب:الإنفاق المالي الكبير في الحملات الانتخابية مؤشراً خطيراً على فساد قادم
ائتلاف المالكي:مرشحنا لرئيس الحكومة المقبلة “مختار العصر المالكي”!!
نائب:السوداني خرق الدستور والقانون من خلال سحبه للأمانات الضريبية
بغداد مقراً لإسكان عوائل حزب الله اللبناني والحوثيين وحماس والحرس الثوري لمن يرغب منهم
-
- اذاعة INN