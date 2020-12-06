عرب كركوك:لايوجد تفرد بالقرار من قبل المحافظ

عرب كركوك:لايوجد تفرد بالقرار من قبل المحافظ
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، الاحد، أنه لايوجد تفرد بالقرار من قبل محافظ كركوك راكان الجبوري، مشيراً الى أن نسبة تمثيل الكرد والتركمان من رؤساء الدوائر أكثر من العرب في المحافظة.وقال الطائي في حديث صحفي، إن”هناك لقاءً عقد مؤخراً برعاية رئيس الجمهورية بين ممثلين العرب والاتحاد الوطني وتم التركيز على عدة مواضيع بينها حل مشكلة المعتقلين العرب في سجون الإقليم وأيضا القرى المهدمة وكذلك تشكيل لجنة برعاية أممية لتقاسم السلطة في المدينة”.وأضاف، “ليس لدينا أي إشكالية بالتعامل مع موضوع تقاسم السلطة ووجود شراكة حقيقية بشرط أن تكون برعاية أممية وبإشراف رئاسة الجمهورية وسندعم هذه اللجنة”، مشيراً الى أن “الشراكة موجودة في كركوك ولكن هنالك خلافات قومية ومع قرب الانتخابات تحاول بعض الجهات التشويش على المشهد في كركوك باعتبارها منطقة نزاع”.وكان نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر أكد، الخميس (3 – 12 – 2020)، وجود اعتراض كبير لدى الاتحاد على ما وصفها بتصرفات محافظ كركوك راكان الجبوري، مبينا أن الاخير استغل عدم وجود مجالس المحافظات لتوسيع نفوذه، وفقا لقوله.

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