عرب كركوك:مشاركة “كريم” في انتخابات المحافظة عار على حكومة عبدالمهدي

عرب كركوك:مشاركة “كريم” في انتخابات المحافظة عار على حكومة عبدالمهدي
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- عدت الجبهة العربية في محافظة كركوك، اليوم السبت، مشاركة المحافظ المقال نجم الدين كريم في الانتخابات المحلية المقبلة “تحديا” لأهالي المحافظة وكذلك للحكومة الاتحادية، فيما أعلنت رفضها المطلق لذلك.وقال نائب رئيس الجبهة العربية ناظم الشمري، في تصريح صحفي: “سمعنا أنباءً تفيد بأن نجم الدين كريم سيقوم بتسوية القضايا المرفوعة ضده تمهيدا للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة”، عادا أن “هذا الأمر يعد تحديا واضحا وعدم احترام لأهالي كركوك الذين ارتكب كريم بحقهم العديد من الجرائم”.واستغرب الشمري، “السماح لنجم الدين كريم بالمشاركة في الانتخابات بدلا من محاسبته على الفساد والاعتقالات التي حصلت خلال توليه إدارة كركوك، وتحديه السلطة الاتحادية برفعه علم إقليم كردستان في المحافظة واجراءه استفتاء الانفصال عن العراق”، مشددا على رفض جبهته “المطلق لهذا الأمر”.وكان  نشوان جلال، مدير مكتب محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم قد أكد، مؤخرا، أن الأخير سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات القادمة بكركوك، فيما كشف عن اجراءه لقاءات واجتماعات “كثيرة”، خلال الفترة الماضية، مع مكونات وشخصيات في المحافظات.وأضاف جلال، ان “هناك عمل يجري في الوقت الحالي لحل جميع القضايا المرفوعة ضد كريم”، والاتهامات الموجهة إليه من قبل الحكومة الاتحادية على خلفية دوره في إشراك محافظة كركوك باستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق في أيلول 2017، فيما لفت إلى أن “من المؤمل حل جميع تلك القضايا قبل حلول موعد انتخابات مجالس المحافظات”.

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