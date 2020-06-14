عرب كركوك يطالبون ببقاء الجبوري محافظا لغاية الانتخابات

عرب كركوك يطالبون ببقاء الجبوري محافظا لغاية الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد المجلس العربي في محافظة كركوك، الأحد (14 حزيران 2020)، على مطالبات الجبهة التركمانية بمنح منصب المحافظ للمكون التركماني، وفقاً لمبدأ الشراكة.وقال المتحدث باسم المجلس، حاتم الطائي في حديث صحفي: “نحترم مطالبة الأخوة التركمان بأن يكون منصب المحافظ من نصيبهم، لكن نرى أنه من الأنسب بقاء الوضع على ما هو عليه الآن لحين إجراء الانتخابات المحلية”.وأضاف، أن “الحكومة المحلية في كركوك حققت مكاسب كبيرة على صعيد الأزمة الصحية، وعلى صعيد حركة الأعمار، والأوضاع الأمنية، وكذلك من ناحية تحقيق التوازن في إدارة المحافظة”، مشيراً إلى أن “الأفضل بقاء الحال على ما هو عليه، تحقيقاً لمكتسبات خطة فرض القانون، وأي تغيير هو ليس في صالح كركوك ولا الوضع السياسي”.وأشار إلى “وجود إشكالية قانونية، فكركوك تختلف عن المحافظات الأخرى، ومجالس المحافظات كانت تدار بقانون 71 منذ عام 2005 حتى صدر قرار التجميد من قبل مجلس النواب”.وكانت الجبهة التركمانية قد طالبت في بيان رسمي بإعطاء التركمان منصب محافظ كركوك، باعتباره حق، لأنهم مكون رئيس من مكونات المدينة، وفقا لمبدأ التقاسم والشراكة.يذكر ان محاظ كركوك وكالة هو راكان الجبوري احد قيادات المجلس العربي في المحافظة.

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