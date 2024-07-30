عرب كركوك يطالبون بتأجيل تشكيل حكومة المحافظة بعد إجراء انتخابات الإقليم

عرب كركوك يطالبون بتأجيل تشكيل حكومة المحافظة بعد إجراء انتخابات الإقليم
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب امين عام هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، بتأجيل تشكيل حكومة كركوك المحلية الى ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان.وقال الشمري في حديث صحفي، إن ” تشكيل الحكومة في كركوك يجب أن يتأجل لما بعد الانتخابات التي تجري في الشهر العاشر من السنة الحالية، وذلك لتأثيرها المباشر على المفاوضات التي تجريها أحزاب الإقليم في مجلس محافظة كركوك”.وأضاف أن “التأجيل سيقطع الطريق على تلك الأحزاب من استخدام ورقة كركوك كدعاية انتخابية في انتخابات الإقليم، ومحاولة كل حزب الحصول على مزيد من المكاسب على حساب الاخرين، حتى لو أدى ذلك الى تهديد الامن والاستقرار في المحافظة”.ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الـ20 من تموز 2024، قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء قرعة ارقام المرشحين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *