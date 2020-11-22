عرب كركوك يطالبون مفوضية الانتخابات بتغيير مديرة مكتبها في المحافظة لكونها تعمل لصالح الأكراد

عرب كركوك يطالبون مفوضية الانتخابات بتغيير مديرة مكتبها في المحافظة لكونها تعمل لصالح الأكراد
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كركوك/شبكة أخبار العراق- طالب المجلس العربي في كركوك، الأحد، مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، بإعادة النظر في تعيين مديرة مكتب كركوك الجديدة، فيما أكد انها شخصية جدلية.وذكر المجلس في بيان ، انه “رغم شبهات الفساد وعمليات التزوير الموثقة من قبل الجهات الأمنية بحق مديرة مكتب كركوك الجديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2018، ورغم رفض المكونين العربي والتركماني تم فرض هذه الموظفة على رأس الإدارة في مكتب كركوك”.وأضاف البيان، أن “هذه الموظفة ومنذ الايام الاولى لها في هذا الموقع  لم تستطع أن تخفي ميلها وانحيازها في إدارة المكتب إلى جهة سياسية وقومية واحدة دون غيرها وعلى حساب حقوق باقي القوى السياسية والقوميات”.ولفت، إلى ان “اختيار مجلس المفوضين لإدارة مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمديرة أقل ما يقال عن تعاملها  انه ( متغطرس واستفزازي وسيء) في إدارة أخطر ملف يخص العملية الانتخابية، وبالتالي تسببت طريقة إدارتها منذ الأسبوع الأول للعمل بتقديم قسم من الموظفين الأكفاء من المكون العربي طلبا لإعفائهم من مناصبهم كرد فعل ورفضا منهم للأسلوب الاستفزازي والتهميش والإقصاء الذي تمارسه مديرة مكتب كركوك ضدهم”.وتابع: “إننا في المجلس العربي في كركوك كنا نأمل بتغيير حقيقي عند إعادة توزيع المناصب وترشيح موظفين أكفاء محايدين وخاصة في رأس الإدارة، إلا إننا هنا نؤشر ونرفض سياسة الأمر الواقع التي تفرض علينا في مكتب كركوك”.وطالب البيان، مجلس المفوضين بـ”إعادة النظر بتعيين هذه الشخصية الجدلية في هذا الموقع الحساس للحفاظ على نزاهة وحيادية وشفافية العملية الانتخابية”، مضيفاً: “وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا، فإننا لن نترك حقوق مكوننا تسرق كما سرقت في الانتخابات الماضية، وسندعو جماهيرنا للمطالبة بحقوقها في انتخابات حرة ونزيهة.

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