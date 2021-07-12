عرب كركوك:1800 معتقل عربي في سجون الإقليم

عرب كركوك:1800 معتقل عربي في سجون الإقليم
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كركوك/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم التحالف العربي في محافظة كركوك حاتم الطائي، الاثنين، إن أكثر من 1800 معتقل عربي من سكنة كركوك يقبعون في سجون اقليم كردستان، ويعانون من اوضاع انسانية صعبة، على حد قوله.وبين الطائي، إن “عرب كركوك يعملون على التقارب مع الاحزاب الكردية لإيجاد حلول للقضايا الخلافية ونعمل على حسم الملفات السياسية والقضايا العالقة بين الطرفين، وأن أهم الملفات التي نسعى لحلها هي قضية المعتقلين العرب في سجون الاقليم”، مضيفا: “المثبت لدينا رسميا 1800 معتقل سجلوا شكاويهم على اعتقال أبنائهم وهم يتواجدون في سجون إقليم كردستان ونحن نتوقع أكثر من هذا العدد“.وأشار إلى أن “قضية المعتقلين هي حجر العثرة في توطيد العلاقات بين العرب والكرد، وأن حزب الطالباني والتحالف العربي فتحوا حوارات سابقة، ساهمت بإطلاق سراح ما يقارب الـ 300 معتقل في سجون الإقليم العام الماضي ونأمل بالإفراج عن المتبقين في سجون الإقليم“.وتابع الطائي أن “تقاسم السطلة والقرى المهدمة وغيرها من المواضيع، يمكن الاتفاق عليها، ولكننا نريد حسم ملف المعتقلين، لأن عوائلهم وأطفالهم ونساءهم ينتظرون رجوعهم“.واختتم بالإشارة إلى أن “لدينا معلومات نقلت من قبل المفرج عنهم بأن السجناء يعانون من أوضاع إنسانية صعبة في سجون الاقليم”.

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