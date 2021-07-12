عرب كركوك:1800 معتقل عربي في سجون الإقليم

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ميليشيا العصائب:فصائل الحشد أعلنت الحرب المفتوحة ضد الأمريكان بأمر خامئني ورئيسي
إيران قطعت المياه عن العراق وحكومة الكاظمي وحشدها وأحزابها “ليموت الشعب عطشا ولا نطالبها بحق المياه”
مصدر:اندلاع الخلافات مجددا بين لاهور وبافل طالباني
الاقتصاد النيابية:الكاظمي خرق الدستور والقانون بإيداع 200 مليار دينار لحساب الإقليم
العراق يبحث انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية
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إيران قطعت المياه عن العراق وحكومة الكاظمي وحشدها وأحزابها “ليموت الشعب عطشا ولا نطالبها بحق المياه”
الاقتصاد النيابية:الكاظمي خرق الدستور والقانون بإيداع 200 مليار دينار لحساب الإقليم
الخدمات النيابية “تنتقد” إتفاقية التعاون بين العراق ومصر والأردن
تحالف الفتح:الكاظمي أرسل 200 مليار دينار إلى الإقليم خارج القانون والضوابط والإتفاق
وزارة التخطيط :تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين العراق ومصر
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
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