عرب وين وطنبور وين..!تحالف سائرون يطالب بحسم ملف الدرجات الخاصة

عرب وين وطنبور وين..!تحالف سائرون يطالب بحسم ملف الدرجات الخاصة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن ائتلاف سائرون بدر الزيادي، الأحد، الحكومة بحسم ملف الدرجات الخاصة الاخيرة، مبينا ان رئاسة اركان الجيش وتكليف القيادات الامنية الاخيرة بحاجة الى تصويت نيابي لتحويلها من الوكالة الى الاصالة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “الحكومة الجديدة مطالبة بارسال جميع الاسماء التي تم تكليفها لإدارة الدرجات الخاصة الى مجلس النواب للتصويت عليها”.واضاف ان “تكليف رئاسة اركان الجيش وقيادات الفرق ومعاوني رئاسة اركان الجيش التي جرت خلال الايام الماضية يجب ان يتم عبر التصويت من قبل البرلمان “.واوضح الزيادي ان “البرنامج الحكومي وعد بانهاء ملف الدرجات الخاصة بالوكالة بشكل عاجل وعليها تطبيق تلك الوعود وارسال القوائم الى البرلمان لتحويلها من التعيين بالوكالة الى الاصالة”. يذكر ان تحالف سائرون وباقي الكتل همها الاول المناصب  والاصابات في الكورونا تجاوزت 2500 يوما  وعدم وجود الاوكسجين بسبب متاجرة ميليشيات الحشد عليها.

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