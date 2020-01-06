عرض قطري للأعب إبراهيم بايش

عرض قطري للأعب إبراهيم بايش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونجم فريق القوة الجوية، ابراهيم بايش، عرضاً للعب في دوري نجوم قطر في فترة التنقلات الشتوية الحالية.وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن “اللاعب إبراهيم بايش تلقى عرضاً من أحد نوادي دورينا للانتقال إلى الفريق والدفاع عن قمصانه خلال الفترة المقبلة”.واضاف ان “اللاعب لديه عدد من العروض الأخرى ولا يزال يدرسها لاختيار وجهته المقبلة”، مشيراً إلى أن “بايش سيتخذ قراره النهائي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية”.يشار إلى ان ابراهيم بايش سبق له تمثيل المنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا، كما تم استدعاؤه لتمثيل المنتخب في التصفيات الحالية لكأس العالم 2022.

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