عروض عراقية للاعب الأردني (يزن العرب)

عروض عراقية للاعب الأردني (يزن العرب)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى المدافع الدولي الأردني، يزن العرب، عدة عروض بعدما قرر سيلانجو الماليزي فسخ عقده، عقب خروجه عن النص وركله حكم مباراة الفريق، في ربع نهائي كأس ماليزيا.وحصل العرب على عروض شفهية من العراق، بالإضافة لاتصالات من قبل أندية أردنية، أبرزها الحسين إربد والوحدات.ويسعى الحسين إربد لتعزيز صفوفه بمدافع جديد، بعد انتقال حجازي ماهر للدوري الهندي، فيما يعاني الوحدات من ثغرات واضحة في خط الدفاع.ولن تتعاقد الأندية مع العرب، إلا في حال تأكدت من أنه لن يتلقى أي عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.واستبعد يزن العرب من قائمة منتخب الأردن، التي ستخوض بطولة ودية بعد أيام.ويعتبر العرب من أفضل مدافعي الكرة الأردنية، حيث بدأ مسيرته مع الجزيرة، قبل أن ينتقل للوحدات ومنه إلى الدوري الماليزي.

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