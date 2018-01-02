عشائر الانبار:سليم الجبوري منافق وفاسد

الرمادي/شبكة أخبار العراق- حذرت عشائر الانبار، الثلاثاء، من فرض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أجندات لأغراض خاصة بالدعاية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم عشائر الانبار ابراهيم الدليمي في حديث صحفي له اليوم: ان “الانبار لم تشهد لرئيس البرلمان اي وقفة مشرفة مع النازحين ومعاناتهم في المخيمات المنتشرة في عموم العراق”.

واضاف ان “زياراتهم تكمن مع قرب الانتخابات لأغراض الدعاية ولم يقدموا شيئا لأهالي الانبار وباقي المحافظات السنّية”، واكد الدليمي ان سليم الجبوري محسوب على المالكي وزمرته الفاسدة وهو واحد من حيتان الفساد الذين تسببوا بدمار المناطق السنية ،محذرا من “فرض اجندات على اهالي المحافظة لأغراض الدعاية الانتخابية”.

ويؤكد محللون أن المكون السياسي السني قد خسر كافة جماهيره في عدة محافظات ابرزها ديالى والانبار ونينوى، الأمر الذي دعاهم إلى اللجوء إلى اتباع طرق ضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات.