عشائر البصرة لمقتدى الصدر: العبادي لم يستجيب لمطالب المتظاهرين
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- دعت عشائر محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر إلى التدخل لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد حالياً.وفي مؤتمر صحفي لعدد من عشائر البصرة جاء فيه : أن العشائر دعت الحكومة العراقية إلى النظر في مطالبها المشروعة لكنها لم تستجب”. مؤكداً أن “العشائر وآهالي البصرة يدعون الصدر إلى التدخل والنظر في مشاكلهم”.ودعا البيان إلى ضرورة التدخل وايجاد الحلول العاجلة للمشاكل التي تعاني منها البصرة وضواحيها.وتصاعد التوتر في التظاهرات التي خرجت في البصرة ضد البطالة وانعدام الخدمات العامة، وخصوصا الكهرباء، بعد مقتل متظاهر في الثامن من تموز/يوليو، لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة، وامتدت لتشمل محافظات جنوبية أخرى، بما فيها النجف وواسط وبابل وميسان وكربلاء وذي قار والمثنى.