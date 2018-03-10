عشائر ديالى تطالب بإقالة محافظها

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بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت عشائر محافظة ديالى، السبت، بإقامة اعتصام مفتوح في المحافظة في حال عدم اقالة المحافظ مثنى التميمي، فيما اكدت العشائر ان عشيرة المحافظ تستحوذ على جميع دوائر الحكومية في ديالى.وقال أحد شيوخ عشائر ديالى، واحد قادة التظاهرات الشيخ محمد العنبكي في حديث صحفي له اليوم:، ان “يوم غد الأحد سيخرج اهالي محافظة ديالى بتظاهرات عارمة احتجاجا على سوء الخدمات وانعدامها في المحافظة، بسبب سوء ادارة المحافظ مثنى التميمي القيادي في منظمة بدر لملف الخدمات وانشغاله بتعيين عشيرته في الدوائر الحكومية”، مؤكدا ان “عشيرة المحافظ مثنى التميمي تستحوذ على المناصب الادارية المهمة في ديالى”.وأضاف العنبكي انه “في حال عدم التنفيذ مطالب المتظاهرين من قبل مجلس محافظة ديالى وحتى الحكومة الاتحادية، وهو انقاذ ديالى من واقعها الخدمي المعدوم، واقالة المحافظ مثنى التميمي، فستتحول التظاهرة الى اعتصام مفتوح، الى حين تنفيذ المطالب”، مؤكدا ان “تظاهرة يوم غد الأحد، سيشارك بها جميع ابناء ديالى وعشائرها من جميع الطوائف والقوميات.