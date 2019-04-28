عصرونية تضم النجيفي والجبوري والعبيدي لبحث تعيين محافظا لنينوى

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف القرار، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الاحد 28 نيسان 2019، سبب اشراك النائب السابق مشعان الجبوري في اجتماعات نواب وسياسيي محافظة نينوى، لاختيار محافظ جديد لها.وقال النجيفي، في حديث صحفي: ان “مشعان الجبوري غير مهتم بتعيين محافظ جديد لنينوى فلان او فلان، لكن اهتمامه ناتج عن تقدم بعض الشخصيات التابعة لجهات معروفة هي من ايقونات الفساد وتريد السيطرة على محافظة نينوى في هذه المرحلة”.وأضاف ان “تدخل مشعان الجبوري، هو لمنع مثل هذه الجهات وابعادها، والتي هي من خارج محافظة نينوى بالأساس من السيطرة على المحافظة وتفرض محافظا فاسدا على نينوى”.وختم النجيفي قوله ان “هذا الامر يضر في مجمل الوضع، وليس فقط في المحافظات المحررة، بل بجميع المحافظات وكل الوضع العراقي يتأثر عندما يسيطر الفاسدين على المحافظات بأكملها”.وكان الجبوري عقد اجتماعين مع النائبين أسامة النجيفي وخالد العبيدي تناولا بحسبه العمل من أجل منع الفاسدين من الهيمنة مجدداً على إدارة نينوى واهمية رص الصفوف وتوحيد الجهود لخلق مستقبل افضل للمحافظة.ورفض مجلس محافظة نينوى، الخميس 25 نيسان 2019، “محاولة” فرض الأمر الواقع عليه و”تجاوز القانون” في اختيار محافظ جديد خلفا للمقال نوفل العاكوب، فيما نفى دعمه أية شخصية لتولي المنصب.