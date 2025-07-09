عضو احتياط جديد في المحكمة الاتحادية

عضو احتياط جديد في المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى القاضي حسن الخفاجي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية العليا.وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن “القاضي حسن فؤاد منعم الخفاجي أدى اليمين الدستوري كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية، أمام رئيس الجمهورية، اليوم في قصر بغداد”.وأضاف أن “رئيس الجمهورية، أعرب عن تمنياته للقاضي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القضائية”، مؤكداً على “الدور المحوري للمحكمة الاتحادية وما تمثله من صمام أمان دستوري، ودعامة أساسية للعدالة والنظام الديمقراطي”.بدوره، أكد القاضي التزامه بأداء واجباته القضائية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبما يعزز من استقلال القضاء ويخدم مسيرة العدالة في البلاد. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *