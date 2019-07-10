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عضو في مجلسها :إيران ترفض فتح منفذ حدودي بين محافظة المثنى والسعودية
تقرير أمريكي:بقاء الحشد الشعبي يهدد أمن وأستقرار العراق لأنه عبارة عن شبكة جاسوسية إجرامية عسكرية إيرانية
المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية
بحسب الاتفاقات الحزبية..برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة مسرور
اليوم ..الحكيم والفياض في أنقرة
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ائتلاف النصر:عبد المهدي خائن وغير أمين على أموال الشعب
عضو في مجلسها :إيران ترفض فتح منفذ حدودي بين محافظة المثنى والسعودية
المالية النيابية: وزير المالية يسعى لتدمير العراق من خلال القروض الخارجية
العراق يتبرع بـ(15) مليون دولار لبناء “ملحق” لمقر جامعة الدول العربية
نصيف:حمد الموسوي سرق 6 مليارات دولار عبر نافذة بيع العملة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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