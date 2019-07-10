عضو في مجلسها :إيران ترفض فتح منفذ حدودي بين محافظة المثنى والسعودية

عضو في مجلسها :إيران ترفض فتح منفذ حدودي بين محافظة المثنى والسعودية
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 السماوة/ شبكة أخبار العراق- أتهم عضو مجلس محافظة المثنى، عاجل كاظم، الاربعاء (10 تموز 2019)، إيران وجهات داخلية بعرقلة افتتاح معبر الجميمة الحدودي مع السعودية.وقال كاظم  في تصريح صحفي، إن “افتتاح المعبر دخل مرحلة الصراع السياسي والتدخل الداخلي المتمثل ببعض الجهات السياسية والخارجي بتأثير إيران، مما ساهم بعرقلة افتتاح معبر الجميمة الحدودي مع السعودية”.وأضاف، أن “محاولات الضغط قد تدفع السعودية إلى الاعتماد على منفذ عرعر فقط، وترك منفذ الجميمة مغلقا حتى تتوفر الظروف المناسبة”، مشيرا إلى أن “ضغط إيران بهذا الجانب يعزى لتخوفها من الانفتاح الاقتصادي الذي قد يحصل بين العراق والسعودية في حال تم افتتاح المنفذ”.وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري، قد بحث الخميس (04 تموز 2019)، مع محافظ المثنى أحمد منفي جودة، موعد افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى في بيان ، أن “جودة التقى الياسري في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، وبحث معه موعد افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية، فضلا عن  زيادة الدعم الى القوات الأمنية في المحافظة بالمعدات والاجهزة “. واضاف البيان أن “جودة شدد على ضرورة زيادة التنسيق بين وزارة الداخلية وبين الحكومة المحلية في المثنى ، لإزالة جميع العقبات التي تعرقل تطوير  عمل الاجهزة الامنية ، وضبط الأمن في المحافظة وخصوصا مناطق البادية “، لافتا الى أن “المحافظ طالب  بزيادة قدرات الأجهزة الأمنية في المحافظة ، عن طريق التدريب وتطوير الخبرات وتجهيزها بالآليات والمعدات والمستلزمات الأمنية وفتح باب التعيين الى القوات الأمنية في المحافظة “.واعلن محافظ المثنى ، الخميس 18 نيسان 2019، استحصال الموافقات الاولية لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي خلال العام الحالي.

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