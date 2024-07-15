عضو في مجلس ديالى يدعو إلى حل المجلس لفشله

عضو في مجلس ديالى يدعو إلى حل المجلس لفشله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت عضو مجلس ديالى دريا خير الله، الاثنين، إلى حل مجلس المحافظة بسبب عدم الاتفاق على اختيار رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، بسبب الصراعات السياسية. وقالت خير الله، في بيان : “دعوة لجميع اعضاء مجلس محافظة ديالى المحترمين بعد أن فشلت جميع الاجتماعات في اختيار رئيس مجلس محافظة ومحافظ بسبب الصراعات السياسية في بغداد وسيطرة بعض الأحزاب الفاسدة والتدخل في شؤون المحافظة ندعوكم للتضامن معي وتقديم طلب رسمي بحل المجلس”. وتابعت، أن “حل المجلس يحتاج إلى أن نتضامن كلنا فما فائدة مجلس معطل لا يلبي تطلعات ولا طلبات المواطنين، انتم ممثلين عن الشعب اليس كذلك؟”، متسائلاً بالقول: “فمن منكم مستعد لهذه الخطوة  معي؟”.

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