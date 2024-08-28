عضو في مجلس نينوى:المجلس”معطل”

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
العراق وتونس يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات
العراق يبرم عقداً مع شركتين إيطالية وأردنية لتأمين المستقبل المائي وتطوير أنظمة الري
العراق ومنظمة أوبك يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي
السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
-
- رياضية
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني
نائب:الدرجات الخاصة عبارة عن صفقات فاسدة من قبل زعماء الأحزاب المتنفذة
-
- اذاعة INN