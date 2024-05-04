عضو مجلس بغداد:خلافات “مصالح”بشأن تشكيل لجان المجلس

عضو مجلس بغداد:خلافات “مصالح”بشأن تشكيل لجان المجلس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس محافظة بغداد نورا الجحيشي، السبت، عن وجود خلافات سياسية بشأن تشكيل لجان المجلس، اثرت بشكل مباشر على عمله.وقالت الجحيشي، في حديث صحفي، ان “هناك خلافات وصراعات ما بين بعض الزعامات السياسية على تشكيل لجان مجلس محافظة بغداد”،  مشيرة الى ان “تأخير تشكيل تلك اللجان لغاية الان اثر بشكل كبير على عمل وأداء المجلس، فيجب ان يعرف كل عضو مهامه ويكون هناك تقسيم للعمل لضمان نجاح العمل وتقديم افضل خدمة للمواطنين”.وأضافت الجحيشي، انه “رغم عدم تشكيل اللجان، لكن مجلس بغداد يتابع كافة الأعمال والملفات الخدمية”، مبينة ان “هناك حركة نشطة لأغلب أعضاء المجلس من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على المشاكل التي يعاني منها المواطنين بمختلف مناطق العاصمة، كما ان هنالك تدقيق ومتابعة لكل الملفات على المستوى القانوني والمالي وحتى الفني لمنع أي شبهات قد تكون بأي ملف هو ضمن اختصاص عملنا في المجلس وصلاحياته”.وفي آذار الماضي، وفي تصريحات أخرى قالت عضو مجلس محافظة بغداد اسيل الخالدي، انه “خلال الأيام المقبلة، سيتم تشكيل اللجان الدائمة في مجلس محافظة بغداد، وستكون آلية تشكيل اللجان وفق الاحجام الانتخابية لكل كتلة وستكون جميع القوى مشاركة فيها، كحال الحكومة المحلية”.وأضافت الخالدي ان “هناك توجها للإسراع بتشكيل اللجان الدائمة في مجلس محافظة بغداد، لغرض ان يمارس المجلس مهامه الرقابية والتشريعية، خاصة ان كل لجنة ستكون مختصة بمتابعة ملفات معينة ضمن دوائر الدولة، التي هي ضمن صلاحيات المجلس والحكومة المحلية”.

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