عضو مجلس ديالى:بدون توافقات سياسية لايمكن تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة

عضو مجلس ديالى:بدون توافقات سياسية لايمكن تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم الثلاثاء (5 اذار 2024)، عن وجود ثلاثة إشكاليات تعرقل تشكيل الحكومة المحلية المقبلة.وقال المهداوي في حديث  صحفي، ان “مشكلة تشكيل حكومة ديالى المحلية القادمة لا تقف عند حسم مرشح منصب المحافظ”، مبينا ان “هناك خلافات حادة حول منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ اذ اننا امام مشهد معقد لا يمكن ان تمضي حلوله دون اعتماد السلة الواحدة في تقديم كل المرشحين في جلسة واحدة”.وأضاف المهداوي، ان “تحركات استثنائية تجري منذ 48 ساعة بين ديالى وبغداد للمضي في خارطة طريق تدفع الى تشكيل الحكومة القادمة على نحو يبدد هواجس القلق التي بدأت تنتاب الرأي العام في المحافظة مع وجود تحديات لا يمكن الإغفال عنها سواء في المشهد السياسي او الأمني”.وأشار إلى أنه” بدون توافقات سياسية بين ديالى وبغداد لا يمكن تشكيل الحكومة القادمة داعيا كل الأطراف إلى ضرورة السعي الدؤوب من أجل حل إشكالية الحكومة المحلية وخلق توافقات تفضي الى تحديد أسماء المرشحين”.

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