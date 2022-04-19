علاوي:أمريكا هي التي كتبت الدستور والقوى السياسية وقعت عليه

علاوي:أمريكا هي التي كتبت الدستور والقوى السياسية وقعت عليه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الثلاثاء، عن حجم التدخل الاميركي في كتابة الدستور العراقي، متهما السفير الاميركي بالاملاء على القوى السياسية العراقية من اجل اخراج الدستور دون المستوى، مشيرا الى وجود 3 نسخ مختلفة منه.وقال علاوي في حوار متلفز ، إن “الجانب الاميركي هو من اراد كتابة الدستور بشكل عاجل واجبر القوى السياسية على كتابته بطريقة غير محترفة قانونيا وقد مرر خلال شهرين فقط”.واضاف ان “السفير الاميركي زلماي خليل زادة كان يعقد اجتماعات يومية لاقناع القوى السياسي على الانتهاء من الدستور وتمريره باي طريقة”.واشار علاوي الى ان “الدستور الحالي يحتوي على اخطاء كثيرة بضمنها 58 فقرة منه فارغة حاليا ومجمدة بسبب كتابة عبارة وتنظم بقانون ولغاية الان لم تشرع لها القوانين اللازمة”، مبينا ان “الدستور بعد تمريره فيه 3 نسخ تختلف في بنودها وهو امر مستغرب وقد اضيفت بعد الفقرات او صححت لغويا بعد اقراره”. 

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