علاوي:إعادة النازحين إلى مناطقهم شرط مهم لضمان إجراء الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، السبت، خلال لقاءه بالسفير البريطاني لدى العراق، ان اعادة النازحين الى مناطق سكناهم شرط مهم لضمان العملية الانتخابية.وقال بيان لمكتب علاوي اليوم:ان ” الاخير استقبل السفير البريطاني لدى العرق وبحث معه تطورات الوضع السياسي وملف الانتخابات وتداعياته في البلاد”، مضيفاً انه ” شدد على ضرورة توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين لأجل ضمان عدالة الانتخابات”.واضاف ان “المواقف الدولية الداعمة لاجراء الانتخابات في موعدها ينبغي ألا تتوقف عند حدود التصريحات الصحفية، بل تتعداها الى اجراءات عملية على الارض تحقق الهدف المنشود وتسهم في تحقيق اجواء سليمة لاقامتها”.واشار الى اننا “نرحب بكل جهد مخلص يدعم العملية الديمقراطية ويسهم في توفير الاجواء السليمة والبيئة الصحية والملائمة لإجراء الانتخابات “.