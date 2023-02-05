علاوي:إقالة الحلبوسي أصبحت ضرورة وطنية

علاوي:إقالة الحلبوسي أصبحت ضرورة وطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي، تزايد حدة المعارضة الشعبية والعشائرية في محافظة ديالى ضد رئيس البرلمان محمد الحبلوسي، مبينا ان اجبار النواب على الاستقالة مؤشر خطير باستحواذ قادة الكتل على العملية السياسية. وقال علاوي في حوار متلفز ، ان “الزيارة الأخيرة للأنبار كانت بمثابة جس النبض للشعور السياسي وقد وجدت الكثير من المعارضة السياسية ولحكم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”. وأضاف ان “سابقة طرد النواب والتفرد بإقالتهم وارغماهم على تقديم الاستقالة خطيرة وتستدعي الوقوف ضدها وتدل على ممارسة دكتاتورية جديدة”.وأشار الى علاوي ان “استبدال الحلبوسي ممكنة سيما مع وجود معارضة سياسية متزايدة يمكنها الضغط على الشركاء في العملية السياسية لاقالته”.

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