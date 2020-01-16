علاوي:إيران وذيولها يريدون جعل العراق ساحة لتصفيات خصومهم

علاوي:إيران وذيولها يريدون جعل العراق ساحة لتصفيات خصومهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الخميس، أن إيران تريد منازلة أعدائها من العراق ولعب دور شرطي الخليج العربي.وقال علاوي في تغريدة على “تويتر”: “ايران تريد منازلة أعدائها انطلاقاً من أرض العراق وعلى حساب شعبه الكريم بهدف أن تكون شرطي الخليج العربي كما كانت أيام نظام الشاه الذي سقط بإرادة الشعب”.وأضاف أن “ذلك سيفشل، لأن الشعب الإيراني وقواه الوطنية ترفض هذا الاسلوب وتهدف إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق وبقية شعوب المنطقة” .

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