آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
صالح:كان الله في عون الكاظمي ومهمته عسيرة
نائب: الزرفي لن يقبل بأي منصب في حكومة الكاظمي
صالح يكلف مرشح المحور الإيراني(تحالف البناء) لرئاسة الوزراء
علاوي:اتفقت مع بارزاني منذ أكثر من شهرين لترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء
العامري يهنىء محور المقاومة على انتصارها السياسي في تكليف الكاظمي لرئاسة الوزراء
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
سائرون:وزير المالية “خائن” والبرلمان معطل منذ 4 أشهر وأموال الخزينة ذهبت إلى كرستان
الهنين:سنضع سعرين للنفط في موازنة 2020
عبد المهدي:تخصيص 600 مليار دينار لعشرة ملايين مواطن
وصلت للبيض..العصائب تقتحم شركة انتاج بيض المائدة في بابل لاستمرار توريد البيض من إيران!
صالح:تغيير هيكلية موازنة 2020 بسبب العجز المالي
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
-
- اذاعة INN