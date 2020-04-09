علاوي:اتفقت مع بارزاني منذ أكثر من شهرين لترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء

علاوي:اتفقت مع بارزاني منذ أكثر من شهرين لترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الخميس، عن اتفاقه مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على طرح اسم مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة.وقال علاوي، في تغريدة عبر “تويتر”: “منذ اكثر من شهرين اتفقت مع الاخ مسعود بارزاني على مفاتحة القوى السياسية لطرح اسم  الكاظمي لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة المؤقتة”.‏وأضاف، أن “اليوم وبعد ضياع كل ذلك الوقت، ادعو الاخ المكلف لاشراك الاتحادات والنقابات والمتظاهرين السلميين، ومن الواجب والضروري على القوى السياسية تسهيل مهمته”.

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