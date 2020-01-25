علاوي:الإصلاح قرار شعب انتفض سلمياً لا قرار أشخاص

علاوي:الإصلاح قرار شعب انتفض سلمياً لا قرار أشخاص
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، أن مشروع الإصلاح قرار شعب انتفض سلمياً لا قرار أشخاص.وقال علاوي في تغريدة له على تويتر، إن “مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلميا لا قرار اشخاص، ولن يوقفه الارهاب او قمع السلطة او الغدر او الاتفاقات المذلة”.وأضاف، أن “القمع والعنف لن يعفي احدا من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، وهو في الوقت ذاته – لو كنتم تعلمون- هو وقود حماسة واصرار جموع الشعب على المواصلة والاستمرار حتى تتحقق المطالب”.واختتم تغريدته بالقول: “صفحات المحاصصة طويت .. العراق لن يعود الى الخلف”.

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