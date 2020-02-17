علاوي:الإنتفاضة الشعبية ستغير المشهد السياسي برمته

علاوي:الإنتفاضة الشعبية ستغير المشهد السياسي برمته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غرد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الاثنين، إصرار المتظاهرين سينزع آخر الاقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة.وقال علاوي، في تغريدة عبر “تويتر”: “ايها الثائرون السلميون المطالبين بالوطن، ‏تحيةً لصمودكم وثباتكم رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم محاولات الشيطنة والتشويه لحراككم الوطني”.‏وأضاف، أن “تواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين ستزيدهم اصرارا وستنزع اخر الاقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة”.

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