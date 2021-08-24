علاوي:الانتخابات المقبلة ..لاتسر ولاتطمئن

علاوي:الانتخابات المقبلة ..لاتسر ولاتطمئن
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي،الثلاثاء، ان ، اوضاع الانتخابات المقبلة ..لاتسر ولاتطمئن.. محذرا من تفجر الاوضاع. وقال في تغريدة انه : سبق وان اكدنا ان الانتصار العسكري الذي تحقق على الارهاب لايعني انتهاء الحرب ويجب ان يقترن بنصر سياسي فمولداته وعوامله وحواضنه ماتزال موجودة تمهد لها المحاصصة والاقصاء والتهميش . واوضح : نحن مقبلون على انتخابات باوضاع لاتسر ولاتطمئن ..ونحذر من تفجر الاوضاع مالم يتم تدارك هذه القضايا ومعالجتها.

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