علاوي:الحوار الوطني يشمل أحزاب العملية السياسية والحشد الشعبي

علاوي:الحوار الوطني يشمل أحزاب العملية السياسية والحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم السبت، أن مبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة لاستعادة الدولة ،وأنها ستشمل جميع شرائح المجتمع.وقال علاوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هذه المبادرة لن تنطلق فقط لشريحة أو شريحتين أو ثلاث بل هي لجميع شرائح المجتمع”، لافتاً الى أن”اللجنة العليا في مكتب رئيس الوزراء تعمل على تحديد المسارات وتصميم الورقة المرجعية وتحديد فريق العمل والفئات التي أوضحها رئيس الوزراء والشرائح الاجتماعية وفي مقدمتها الشباب المحتجون “.وأوضح أن “الفئات المشمولة الأخرى تتضمن الاحزاب المشاركة في العملية السياسية  والحشد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني “، مبيناً أن “جميع هذه الشرائح الاجتماعية ستشارك في الحوار الوطني وهي فرصة كبيرة جداً لاستباق عمليات التعاون التي تجري وتندفع في المنطقة نحو سياسة داخلية موحدة”.وتابع علاوي أن “هذه المبادرة هي السبيل والكفيل لاستعادة الدولة العراقية واستعادة عافيتها والانطلاق نحو المستقبل، واكد علاوي ان الحوار الوطني هو على نفس مسار وثائق الشرف السابقة!.

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