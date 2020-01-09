علاوي:الشعب يطالب بشخصية شجاعه لرئاسة الوزراء وليس “مأمور بدالة”

علاوي:الشعب يطالب بشخصية شجاعه لرئاسة الوزراء وليس “مأمور بدالة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الخميس، أن العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة الى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات.وقال علاوي في حديث صحفي، إن “العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة الى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات، ردة الفعل الرسمية مخيبة للآمال”، في إشارة إلى موقف الحكومة العراقية من القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد واربيل في ساعات الصباح الأولى من فجر الاربعاء 8/1 .وأضاف :”هل علمتم الان لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات، ولماذا يريدون مرشحاً قوياً متحرراً من الضغوط والتأثيرات الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة التي يدفع ثمنها شعبنا الكريم”.يذكر ان الشارع العراقي وصف عبد المهدي بعد الاعتداء الايراني على العراق بمأمور بدالة لكونه يبلغ ويحول مكالمات فقط دون أن يتخذ أي إجراء لحماية سيادة العراق من العدوان الايراني وممارسات ميليشيات الحشد الظلامية.

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