علاوي:العبادي رفض وساطة عربية لمقابلة البارزاني

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الأحد، عن رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي وساطة تقدم بها أحد القادة العرب لإجراء مع رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني بعيداً عن الإعلام، مشيرا إلى أن العبادي رفض ذلك رغم موافقة البارزاني.وقال علاوي في حوار مع صحيفة “الرياض” السعودية ، إن “مسعود بارزاني أقدم على قضية في وقت غير مناسب فوصل إلى نتائج غير مريحة وتراجع عنها فورا، لكن رغم ذلك لم يسارع أحد لا من القوى الدولية ولا من القوى الاقليمية ولا حتى من الحكومة العراقية باتباع أسلوب الوقاية خير من العلاج”.وأضاف علاوي، أن “أحد القادة العرب استجاب لطلبي بأن يدعو العبادي وبارزاني بعيداً عن الإعلام للجلوس على طاولة عشاء مشتركة لمناقشة الامر وقد وافق بارزاني على ذلك لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يوافق”.