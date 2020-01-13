علاوي:العراق تحت حكم عصابة من الميليشيات

علاوي:العراق تحت حكم عصابة من الميليشيات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، إنه على من كشف عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الكشف عن مستهدفي قاعدة بلد الجوية يوم أمس.وقال علاوي في تغريدة له على منصة “تويتر”، إن “الاصابات التي نتج عنها الاعتداء الاثم الذي استهدف قاعدة بلد كانت في صفوف ضباط وجنود عراقيين”.وأضاف ان “العصابات الاجرامية التي تقف وراء ذلك تريد اثبات وجودها على حساب دماء العراقيين واستقرارهم”.وتابع علاوي: “على السلطة الغائبة ومن ساعد بالكشف عن مكان البغدادي ان يكشف هوية تلك العصابات ومن يقف وراءها”.وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، أمس الأحد، إصابة 4 منتسبين من القوة الجوية بقصف صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان ، ان “قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تعرضت الى قصف بصواريخ الكاتيوشا، مما ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية”.

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