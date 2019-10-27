علاوي:العملية السياسية ” أضحوكة كبرى”

علاوي:العملية السياسية ” أضحوكة كبرى”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، أن العملية السياسية غدت “اضحوكة كبرى”، مشيراً الى أن السكوت لم يعد مسموحاً به امام الله ثم امام الشعب.وقال علاوي، في بيان، إن “العملية السياسية، التي كللها بأول انتخابات نزيهة، خرجت عن جادة الصواب وتحقيق مصالح شعبنا، وغدت اضحوكة كبرى وعبئاً ثقيلا على الشعب العراقي الكريم، واسيرة للمحاصصة الطائفية والفساد وعرضة للانتهاكات والاستباحة من قبل دول خارجية، وضحية لدستور مكبل، مما يستوجب اعادتها للمسار الصحيح، بطرق سلمية، وانتخابات نزيهة وبقانون جديدة ومفوضية قادرة جديدة وبدستور يأخذ بعين الاعتبار دور الشباب والنساء، بناة الوطن وقادة المستقبل”.وأضاف، أنه “سيجتمع بالقيادات في ائتلاف الوطنية”وحزب الوفاق الوطني العراقي، والمنبر العراقي، وبعض الاحزاب والشخصيات الوطنية الصديقة، لمناقشة التداعيات الخطيرة التي آلت اليها الاوضاع، في ضوء عجز الحكومة والمجلس النيابي على الاستجابة للمطالب الدستورية”.وبحسب البيان فان “اياد علاوي، كان قد أكد سابقا، بانه لن يكون ضمن العملية السياسية اذا استمر تعرض المتظاهرين للأذى”، موضحاً أنه “سيحدد المسارات السلمية المقبلة في ضوء معيطات الاجتماعات التي سيجريها بهذا الصدد، ويعقد مؤتمرا صحفيا في القريب العاجل ليحدد موقفه من هذه العملية”.وختم علاوي: “سننتصر للعراق وشعبه الكريم ومتظاهريه، فنحن تصدينا للطغيان وعلينا ان لا نكون طغاة، ولن نسمح بالتلاعب بمقدرات الشعب الكريم، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد”.

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