علاوي:إحراق المزارع والبساتين العراقية رسالة إيرانية بـ”منع الاكتفاء الذاتي”

علاوي:إحراق المزارع والبساتين العراقية رسالة إيرانية بـ”منع الاكتفاء الذاتي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي،الثلاثاء، الحرائق التي طالت حقول الحنطة في عدة محافظات رسالة للعراق.وقال علاوي في حديث صحفي،”غريب جدا ان تمر الحرائق التي طالت الحقول الزراعية والبساتين في عدد من المحافظات مرور الكرام، اختيار التوقيت يكشف عن الجهات المستفيدة او لربما المتورطة بتلك الحوادث والرسالة واضحة: ” إيران لن تسمح للعراق بان يكتفي ذاتيا، وما هلاك الاسماك عنكم ببعيد”.واضاف، ان”على الحكومة اجراء تحقيق فوري وحقيقي لكشف الجهات التي تقف وراء تلك الاعمال الارهابية الاجرامية والاسراع بتعويض اصحاب تللك الحقول.

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