علاوي:عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين من قبل الكاظمي يؤكد على تورطه فيها

علاوي:عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين من قبل الكاظمي يؤكد على تورطه فيها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد زعيم ائتلاف الوطنية ، اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، دعمه وتأييده للتظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات، للكشف عن قتلة المتظاهرين.وقال علاوي في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، انه “اجدد الدعم والمساندة والتاييد لحراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية”.ورأى، ان “العجز الحكومي حتى الان ازاء تلبية تلك المطالب  يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الامن الانتخابي واجراء انتخابات نزيهة”.

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