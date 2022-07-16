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الكاظمي لم يتحدث عن دور إيران التخريبي في العراق خلال مؤتمر “التنمية والأمن”في الرياض
الإطار:تم إكمال برنامج حكومتنا المقبلة بالتنسيق مع أخوتنا الإيرانيين
الكاظمي وأبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والإمارات
البيان العراقي الأمريكي المشترك:تشكيل حكومة وفق إرادة الشعب وتعزيز استقلاله وأمنه
الحلبوسي يعلن إنتهاء العطلة التشريعية
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الكاظمي وأبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والإمارات
علاوي:على الحكومة معالجة ملف المياه مع إيران وتركيا
الزراعة النيابية:دمار الزراعة في العراق جراء سيطرة ذيول إيران على هذا الملف
وزارة الكهرباء:المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية تتضمن ألف ميكاواط
الكاظمي:سنطرح مقترح إنشاء بنك للتنمية المشتركة لدول قمة الرياض
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دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
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