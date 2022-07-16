علاوي:على الحكومة معالجة ملف المياه مع إيران وتركيا

علاوي:على الحكومة معالجة ملف المياه مع إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السيت، من كارثة بيئية وتصحر مستمر، داعيا الحكومة لوضع حلول جذرية.وقال في بيان ، إن “عدم وضع استراتيجيات بعيدة المدى وتجاهل التحذيرات التي حذرناها مسبقا لمستقبل العراق ينذر بكارثة بيئية وتصحر مستمر”.وأضاف، “على الحكومة التعامل الفوري والجدي ووضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة مع تركيا وإيران وبحضور الأمم المتحدة لما يقومان به من سدود تقطع على العراق حصته المائية الطبيعية”.ولفت إلى أن “الجفاف الذي يحيطنا بانقطاع إمدادات الانهر وصل الى مستويات هي الادنى، ويتم تدريجيا فقدان مقومات الاقتصاد بضربة هي القاضية حيث لا ثروة حيوانية ولا سمكية والزراعة دقت أجراسها”.

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