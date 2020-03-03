علاوي:على رئيسي الجمهورية والبرلمان حماية المتظاهرين

علاوي:على رئيسي الجمهورية والبرلمان حماية المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الثلاثاء، دعوة لرئيسي الجمهورية والبرلمان بخصوص المتظاهرين.وغرد علاوي، في “تويتر” قائلا: “اما آن الاوان لكشف قتلة المتظاهرين وتشكيل محكمةٍ خاصةٍ وعلنيةٍ لمحاكمتهم”.وأضاف: “‏ادعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الى تحمل مسؤولياتهم في حماية المتظاهرين السلميين، مع تواصل الاعتداءات التي تطالهم قتلاً واختطافاً، وجعل ذلك على سلم أولوياتهم”.

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