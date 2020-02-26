علاوي:غداً.. ستعود هيبة العراق

علاوي:غداً.. ستعود هيبة العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الأربعاء، أن يوم غد الخميس سيشهد التصويت على أول كابينة من الوزراء المستقلين، مؤكدا أنه سيتم طوي صفحة المحاصصة والتطلع لعراق قوي.وقال علاوي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، “غدا بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء ونزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته”.وأضاف علاوي، “غدا سيكون موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع”، مؤكدا بالقول: “غدا سوياً شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع الى عراق حر قوي وابي”.وكان عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري أكد، اليوم الأربعاء، وجود توافق سياسي داخل البرلمان على تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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