علاوي:لجنة مكافحة الفساد تحقق في 40 قضية فساد

علاوي:لجنة مكافحة الفساد تحقق في 40 قضية فساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن حسين علاوي، الأربعاء، أن لجنة المكافحة تحقق بـ40 قضية فساد حاليا.وقال علاوي في تصريح متلفز ، إن “لجنة مكافحة الفساد تضم 50 محققا وهي لم ترتكب اي مخالفات دستورية سواء في التحقيق او الاعتقال”.وأضاف: “لا نحتاج لتبرير افعال الحكومة امام المواطنين ولجنة مكافحة الفساد لديها 40 قضية تعمل عليها، وأنا فخور بوجودي ضمن الفريق الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

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