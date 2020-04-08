علاوي:لن أسمح بتدمير العملية السياسية التي صنعتها أنا

علاوي:لن أسمح بتدمير العملية السياسية التي صنعتها أنا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الأربعاء، إن البعض يحاول تدمير العملية السياسية المدمرة اصلاً.وغرد علاوي، عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “ما يجري في الناصرية البطلة امر خطير للغاية ‏بعض الأجهزة الحكومية تواصل عمليات قمع وترويع المتظاهرين وتلفيق الاتهامات  والافتراءات بحقهم، وهناك معلومات مفصلة عن ذلك”.وتابع: “‏البعض يحاول تدمير العملية السياسية المدمرة اصلاً، وعلى الحكومة الانتباه لذلك وحماية الناشطين والمتظاهرين السلميين”.يذكر ان علاوي بحسب تصريحاته يدافع عن العملية السياسية التي هي سبب دمار العراق لانه يدعي هو مؤسسها!.

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