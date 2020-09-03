علاوي:لن نسمح بأن تكون الدولة أداة بيد الأحزاب للحصول على منافع غير مشروعة

علاوي:لن نسمح بأن تكون الدولة أداة بيد الأحزاب للحصول على منافع غير مشروعة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إنه يجب ترسيخ سلطة الحكومة، وعدم السماح بان تصبح الدولة كأداة بيد احزاب دخيلة تستخدمها بعد ذلك للحصول على منافع وامتيازات من تحويلات موارد الدولة لأغراض غير مشروعة.ونقلت محطة تلفزيون PBS الاخبارية الامريكية عن علاوي قوله: “اذا لم نتخذ اجراءات اصلاحية عاجلة، فان الامور قد تكون ذهبت بعيدا، علينا ان نتخذ اجراءات جذرية عاجلة ومهمة جدا”.وأضاف، أن  التحدي ضخم جدا وشديد”، مؤكدا: “علينا ان نقوم بما يتوجب فعله، آخذين بنظر الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد”.ورد علاوي على سؤال بشأن انفجار بيروت والدرس الذي يجب ان يستنبط منه أجاب قائلاً: “نعم هذا يُظهر ما قد يحدث عندما تصبح فيه الدولة مشلولة خاوية، اننا لم نصل لهذا المستوى بعد، ولكننا ليس ببعيدين عنه، علينا ان نعيد ترسيخ سلطة الحكومة، ولا نسمح بان تصبح الدولة كأداة بيد احزاب دخيلة تستخدمها بعد ذلك للحصول على منافع وامتيازات من تحويلات موارد الدولة لأغراض غير مشروعة”.وبشأن الوضع الاقليمي والعلاقات مع ايران قال وزير المالية: “نعتقد ان دور ايران في الماضي وفي اوقات معينة كان يدعو للشك، على ايران ان تعيد تقويم نهجها في دعمها لمليشيات ومجاميع مسلحة غير منضبطة، ولهذا اعتقد ان ايران بدأت تدرك ضرورة تغيير طريقة تعاملها مع العراق عبر هذه المجاميع المسلحة، واعتقد انهم سيسيرون بهذا الاتجاه” حسب تعبيره.وبخصوص الدور الأمريكي وتعهد واشنطن خلال الحوار الستراتيجي مع الكاظمي بدعم اجراءات حكومته في جهودها الاصلاحية بالمجال الاقتصادي والامني والقضاء على الفساد والبيروقراطية المعرقلة للاستثمار قال وزير المالية علاوي: “لقد انسحبت الولايات المتحدة من مجالات كثيرة كانت نشطة فيها وكانت فاعلة فيها سابقا، ويبدو انها الان قد اقتصر دورها بشكل اساسي على توفير الدعم للقوات الامنية العراقية، نود ان نرى الولايات المتحدة تعيد او توسع دورها ليشمل قطاعات لم تكن نشطة فيه في السابق مثل القطاع الاقتصادي من خلال مساعدتنا لاصلاح هذا القطاع واعادة بنائه”.واضاف: “نحن لا نتطلع في الواقع للحصول على مساهمات مالية اضافية أو استثمارات من الحكومة الامريكية، ولكننا نريد من الولايات المتحدة ان تدعمنا وتقف بجانبنا في المحافل الدولية المختلفة، وان تساندنا بينما نواصل سيرنا بهذا الطريق.”

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