علاوي:لن يستقر العراق وحيتان الفساد من تصنع القرار

علاوي:لن يستقر العراق وحيتان الفساد من تصنع القرار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الإثنين، 10 كانون الأول، 2018، أن مافيات الفساد والمفسدين اكبر مهدد لامن العراق ومستقبله.وقال علاوي، في تغريدة على موقع “تويتر” بمناسبة يوم النصر، “تحية للابطال الذين صنعوا النصر وطرزوه بدمائهم، ببطولاتهم وتضحياتهم، والمجد والعز والفخار لمن جاد بالروح وأرخصها لأجل الوطن”.وأضاف، ان “غياب الأسس الواضحة للتفاهم السياسي والاصرار على نهج المحاصصة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن والمواطن وعدم اتخاذ خطوات حازمة تجاه مافيات الفساد والمفسدين، خطر جسيم يهدد الانتصارات والمكاسب التي تحققت، وينذر بمستقبل غامض للبلد”.

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