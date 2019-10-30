علاوي:معقولة لايوجد بديل لعبد المهدي!

علاوي:معقولة لايوجد بديل لعبد المهدي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال زعيم المنبر العراقي، اياد علاوي، الاربعاء (30 تشرين الاول 2019)، إن التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية.وذكر علاوي، في تغريدة عبر منصة تويتر، أن “المطالبة باستقالة الحكومة وحل مجلس النواب، تأتي ضمن خطة متكاملة وبمدة زمنية محددة”.وأشار الى أنها “تتطلب ايضاً تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة، وتحديد موعد لانتخابات برلمانية عامة وفق قانون عادل”.ويأتي ذلك في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدد من القوى السياسية، رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه، وإجراء انتخابات مبكرة.ويوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، وجه رئيس الوزراء رسالة الى الصدر، للرد على دعوته لإجراء الانتخابات المبكرة، لكن عبد المهدي دعا الصدر خلال الرسالة إلى أن يتفق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على تشكيل حكومة بديلة، من أجل استقالة حكومته.ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، للتنديد بالواقع الذي تعيشه البلاد منذ 16 عاماً، وانتشار الفساد، وعدم توفر فرص العمل وتعاظم النفوذ الايراني وقتل المواطنين على يد الميليشيات الايرانية.

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